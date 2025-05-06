Tesla'nın İngiltere satışları çakıldı
Tesla'nın İngiltere satışları Nisan'da son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Tesla'nın İngiltere'deki yeni araç satışları, Nisan ayında bir önceki yıla göre %62 düşüşle son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Nisan'da şirketin satışları 1.404'ten 536'ya düştü. Bu, Tesla'nın yıl başından bu yana İngiltere'deki elektrikli araç (EV) pazar payını %9,3'e geriletti.
New AutoMotive'a göre, İngiltere'de genel elektrikli araç kayıtları Nisan'da %6,9 arttı, ancak geniş ekonomik koşullar nedeniyle bir önceki aya göre yavaşlama görüldü.
İngiltere'de Volkswagen'ın elektrikli araç satışları %194 artarak 2.314'e yükselirken, Çinli BYD'nin kayıtları %311 artışla 1.419 adete ulaştı.
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