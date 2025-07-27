Tesla'nın Robotaksi insanlı hizmet sunacak

Business Insider, kullanıcılara gönderilen bildirimin ekran görüntüsünü kaynak göstererek, Tesla'nın robotaksi kullanıcılarına Kaliforniya'nın Bay Area bölgesinde planlanan lansmanı ayrıntılı olarak açıklayan yeni hizmet şartları sözleşmesi gönderdiğini bildirdi.



Bildirimde, "Seyahatiniz Kaliforniya'da gerçekleşiyorsa, Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'nun yetkisi uyarınca Tam Otonom Sürüş (Denetimli) özelliğini kullanan bir güvenlik sürücüsü eşliğinde gerçekleştirilmektedir" denildi ve Kaliforniya dışında yapılan seyahatlerin "otonom olarak gerçekleştirildiği" eklenerek, Reuters'ın haberini doğruladı.



Tesla, yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Reuters daha önce, Alphabet'in Waymo biriminden farklı olarak Tesla'nın Bay Area'da otonom araçlar kullanarak hizmet veremeyeceğini, çünkü elektrikli araç üreticisinin gerekli izinlere sahip olmadığını ve Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'na (CPUC) başvuruda bulunmadığını bildirmişti.



Tesla, hizmetin denetimli Tam Otonom Sürüş yazılımının bir varyantını kullanacağını söyledi.



Tesla Perşembe günü CPUC'ye, şirketin sahip olduğu ve insan sürücünün “geleneksel araç” ile “kiralık hizmet” için yolcu taşımasına izin veren bir izin kapsamında “çalışanların arkadaşları ve aileleri” ile “seçilmiş kamu üyeleri”ne araç hizmeti sunmayı planladığını bildirdi.



Reuters'ın bu hafta başında bildirdiğine göre, Tesla kısa süre önce kurumla bir toplantı yaptı ancak ücret tahsil etmek veya güvenlik sürücüsü olmadan test yapmak için gerekli olan ek izinler için başvuruda bulunmadı.



Kaliforniya'nın otonom sürüş düzenlemelerine göre, Tesla'nın bir sonraki adımı, güvenlik sürücüsü ile yolcu taşımak için CPUC'den otonom araç lisansı almak olacak. Ancak şirketler önce müşterilerden ücret talep edemeyecekleri bir pilot aşama yürütmek zorundalar.