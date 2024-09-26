Tesla'nın robotaksi modelinin tanıtım tarihi belli oldu: Davetiyeler paylaşıldı

Daha önce 8 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen ama Elon Musk tarafından yapılan açıklamayla ertelenen robotaksi etkinliğinin yeni tarihi kesinleşti.

Musk ertelenen etkinlik için, "Ön tarafta önemli bir tasarım değişikliği yapıldı ve elde ettiğimiz ek süre bize birkaç şey daha gösterme imkanı verecek.” demişti.

10 Ekim tarihinde resmi olarak yapılacak tanıtım için “We, Robot” yazılı davetiyeler dağıtılmaya başladı.

Özel bir uygulamayla çağırılacak araç, yolculuk, rota hatta klima ayarları gibi kontroller bu uygulama üzerinden takip edilecek. Uygulamada maksimum 4 kişiyi taşıyacak Model Y ya da Model 3 tarzı bir araç beklense de Robotaksi’nin nasıl görüneceği henüz bilinmiyor.