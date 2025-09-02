Tesla'nın satışları sert düşüyor

Tesla'nın bu yıl Avrupa'nın bazı pazarlarındaki satış düşüşü, Çinli BYD'nin şiddetli rekabeti ve CEO Elon Musk'a yönelik tepkiler nedeniyle Ağustos ayında da devam etti. Ancak, Norveç, İspanya ve Portekiz bu eğilimin dışında kaldı.



Dün açıklanan verilere göre, Fransa'da yeni Tesla otomobil tescilleri Ağustos 2024'e göre yüzde 47.3 düşerken, genel otomobil piyasası yaklaşık yüzde 2.2 büyüdü.



Tesla tescilleri İsveç'te yüzde 84'ten fazla düştü (burada elektrikli araç satışları sabit kalırken genel pazar yüzde 6 büyüdü) ve Danimarka'da yüzde 42 düştü. Tesla tescilleri Hollanda'da yüzde 50 ve İtalya'da yüzde 4.4 düştü.



Tesla'nın derin köklere sahip olduğu ve neredeyse tüm yeni otomobil satışlarının elektrikli olduğu Norveç'te, ABD'li EV üreticisinin tescillerinde yüzde 21.3'lük bir artış görüldü. Ancak, BYD'nin tescilleri yüzde 218 arttı.



HİNDİSTAN BEKLENENİ VERMEDİ



Tesla'nın uzun zamandır beklenen Hindistan'a girişi şimdiye kadar beklenen sonuçları vermedi ve zayıf rezervasyonlar şirketin küresel büyüme görünümü hakkında yeni şüpheleri körükledi.



Elon Musk liderliğindeki elektrikli araç üreticisi, Temmuz ortasında satışa sunulduğundan bu yana 600'ün biraz üzerinde sipariş aldı. Konuya yakın kaynaklara göre bu sayı, şirketin kendi beklentilerinin altında kaldı. Bu sayı, Tesla'nın yılın ilk yarısında küresel olarak her dört saatte teslim ettiği araç sayısına yakın.



Gizli konuları görüşmek üzere isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Tesla'nın bu yıl Hindistan'a 350 ila 500 araç göndermeyi planladığını ve ilk partinin Eylül ayı başında Şanghay'dan yola çıkacağını söyledi.



Teslimatların başlangıçta Mumbai, Delhi, Pune ve Gurugram şehirleriyle sınırlı olacağı belirtildi. Sevkiyatın büyüklüğü, Tesla'nın araçlar için aldığı tam ödemelerin yanı sıra, şu anda fiziksel olarak faaliyet gösterdiği dört şehrin dışına teslimat yapabilme kapasitesine de bağlı.



Bloomberg News'in daha önce aktardığına göre şirket başlangıçta bu yıl yıllık 2 bin 500 araçlık kotasını tamamen kullanmayı hedeflemişti.



Şirket, Hindistan'ın yeni kurulan elektrikli araç sektörüne girmek için marka gücüne ve CEO'sunun Donald Trump ile bir zamanlar sıkı bağları olan ilişkilerine güvenirken, Musk'ın ABD Başkanı ile yaşadığı kamuoyu tartışması , kötüleşen ikili ilişkiler , yüksek yerel ithalat vergileri ve fiyat hassasiyeti olan bir pazarın acı gerçekleri bu denklemi bozdu.

Tesla, yorum talebine yönelik e-postaya hemen yanıt vermedi.



BYD NEDEN TERCİH EDİLİYOR?



BYD'nin uyguladığı fiyat politikası tercih için ilk sırada yer alıyor. Üst segment olmasa da fiyat/performans aracı olarak kullanılan BYD'ler dünya çapında büyük satış rakamlarına ulaştı.

