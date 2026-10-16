Tesla , araç üretiminde yeni bir devir yarattı. Şirket, azami hızı saatte 230 milden fazla bir seviyeye çıkarmayı başardı; ancak Musk, nihai hedefin ses hızının yarısına ulaşmak olacağını belirtiyor.

Havada ses hızının saatte 767 mil olduğu göz önüne alındığında, bu yaklaşık 383 mil/saatlik bir hedef anlamına geliyor.

Roadster üç farklı versiyonda satışa sunulacak. Performance versiyonu, emiş fanı sistemiyle birlikte geliyor. 0-60 mil hızlanmasını 0,81 saniyede tamamlamak istiyorsanız, perakende sitesinde “sınırlı sayıda” olacağı belirtilen Thrust versiyonuna ihtiyacınız var.

Ancak gerçekten akıllara durgunluk veren 10 itici motorlu konfigürasyon, Tesla'nın “sadece davetle” satın alınabileceğini belirttiği Rocket modeli.

Her üç versiyon için de, rezervasyondan sonraki on gün içinde 50 bin dolarlık iade edilebilir bir depozito ödenmesi gerekiyor. Araçların fiyatı 200 ve 250 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.

Sadece az sayıda üretilecek Rocket versiyon için fiyat belli değil. Rocket için bir ön sipariş verildi ve görseli sosyal medyada paylaşıldı.

Ön ödeme olarak 500 bin dolar ödediğini iddia eden bir müşteri, siparişini paylaştı. Bu ödeme sadece davet edilmek için yapıldı.