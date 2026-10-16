Tesla'nın uçan otomobilinin peşinatı 500 bin dolar. Davet edilirseniz aracı alabilirsiniz
16.10.2026 15:56
Son Güncelleme: 16.10.2026 16:03
Tesla'nın uçan ve takla atan yeni Roadster modeli için peşinat 500 bin dolar. Sınırlı sayıda üretilecek bu araç için sipariş verildi bile. Normal model için sipariş bedeli ise 50 bin dolar.
Tesla, araç üretiminde yeni bir devir yarattı. Şirket, azami hızı saatte 230 milden fazla bir seviyeye çıkarmayı başardı; ancak Musk, nihai hedefin ses hızının yarısına ulaşmak olacağını belirtiyor.
Havada ses hızının saatte 767 mil olduğu göz önüne alındığında, bu yaklaşık 383 mil/saatlik bir hedef anlamına geliyor.
Roadster üç farklı versiyonda satışa sunulacak. Performance versiyonu, emiş fanı sistemiyle birlikte geliyor. 0-60 mil hızlanmasını 0,81 saniyede tamamlamak istiyorsanız, perakende sitesinde “sınırlı sayıda” olacağı belirtilen Thrust versiyonuna ihtiyacınız var.
Ancak gerçekten akıllara durgunluk veren 10 itici motorlu konfigürasyon, Tesla'nın “sadece davetle” satın alınabileceğini belirttiği Rocket modeli.
Her üç versiyon için de, rezervasyondan sonraki on gün içinde 50 bin dolarlık iade edilebilir bir depozito ödenmesi gerekiyor. Araçların fiyatı 200 ve 250 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.
Ön ödeme olarak 500 bin dolar ödediğini iddia eden bir müşteri, siparişini paylaştı. Bu ödeme sadece davet edilmek için yapıldı.