Tesla'ya ceza yolda... 4 ay süre verildi

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticileri arasında yer alan Tesla'da kan kaybı devam ederken otonom sürüşle ilgili sorunlar da ortaya çıkmaya devam ediyor.



Çinli rakiplerine karşı avantajını kaybetmeye başlayan Tesla'nın başı Fransa'da belaya girdi.



Fransa'da Tüketici İşleri ve Dolandırıcılık Kontrol Genel Müdürlüğü, Tesla'nın aldatıcı ticari uygulamalar yaptığını ve buna son vermemesi halinde her gün 58 bin dolar para cezası kesileceğini açıkladı.



Reuters, Fransız Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin, tüketicilerin Signal Conso aracılığıyla Fransa'nın Dolandırıcılık Kontrolü'ne bildirmesinin ardından 2023'te Tesla'nın Autopilot ve FSD pazarlamasını araştırmaya başladığını açıkladı. Bu hafta, kurum Tesla'ya resmen ültimatom verdi. Dört ay içinde düzeltmenin yapılması gerekiyor.



FRANSA'DAKİ İTİBARI KÖTÜLEŞİYOR



Tesla'nın Fransa'daki itibarı da şu anda pek iyi değil. Hükümet, aldatıcı iş uygulamaları yüzünden otomobil üreticisine kızgın olmakla kalmıyor, tüketiciler de markayı açıkça reddediyor. Aslında, Tesla yakın zamanda kiraladıkları arabaları iade etmek isteyen Fransız tüketiciler tarafından bir davayla karşı karşıya kaldı. Bunun nedeni arabalarda herhangi bir kusur olması değil, Musk'ın politik çabaları da onu itici yapmaya başladı.