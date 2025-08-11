Tesla'ya kötü haber... Satışlar yine düştü

Tesla'nın Çin'deki popüler Model Y perakende satışları, Haziran ayında hafif görülen bir büyümenin ardından geçen ay yeniden düşüşe geçti.



Çin Binek Otomobil Birliği'nden (CPCA) derlenen verilere göre, Model Y, Çin'de temmuz ayında 30 bin 766 adet satıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,24, haziran ayına göre ise yüzde 31,4 düşüş gösterdi.



Bu, Tesla SUV'nin Çin'deki perakende satışlarının Haziran ayındaki yıllık yüzde 9,09'luk artışın ardından yeniden düşüşe geçtiğini gösteriyor.



Özellikle tüketicilerin daha geniş iç mekana sahip SUV'ları tercih ettiği Çin pazarında, Tesla'nın en önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor.



Bu yıl Model Y'nin Çin'deki performansı zayıf oldu. Perakende satışlar ilk yedi ayın beşinde yıllık bazda düşüş gösterirken, düşüş yaşanmayan tek iki ay olan Mart ve Haziran'da yıllık bazda sadece yüzde 0,57 ve yüzde 9,09 büyüme görüldü.



Bu durum, Model Y'nin Çin'deki toplam satışlarında da düşüşe yol açtı. Ocak-Temmuz döneminde, SUV'nin Çin'deki perakende satışları yıllık bazda %17,15 düşüşle 202.257 adet olarak gerçekleşti.



Tesla, bu ayın başlarında yapılan yasal başvurulara göre, CLTC menzili 751 kilometreye kadar çıkabilen altı koltuklu bir SUV olan Model YL'yi sonbaharda Çin'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu anda Çin'de mevcut olan Model Y ise beş koltuklu bir model.



Tesla, temmuz ayında Çin'den 15 bin 72 adet Model Y ihraç etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 195,18, bir önceki aya göre ise yüzde 135,32 artışa denk geliyor.



Yılın ilk yedi ayında Çin'den SUV ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,17 artışla 57 bin 615 adet oldu.



Tesla'nın Şanghay'da Model 3 sedan ve Model Y'yi üreten bir fabrikası bulunuyor. Bu araçlar yerel müşterilere teslim ediliyor ve aynı zamanda bir ihracat merkezi olarak da hizmet veriyor.