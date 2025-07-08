Tesla'ya Model Y tepkisi... Sadece siyah satıyorlar

Küresel çapta satışları gerileyen Tesla'nın Türkiye satışları arttı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıklamasına göre Haziran 2025'te Tesla 7235 araç satışı gerçekleştirdi ve elektrikli araçlarda liderliği ele geçirdi.



Yüzde 10'luk Özel Tüketim Vergisi ve Yeni Model Y'nin etkisiyle güçlü satış yakalayan Tesla'ya 4-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında hafta içi her gün saat 18:30'da listeleme yaparak satışlarına devam ediyor.



SİYAH RENK İSTENMİYOR



Dünya çapınca güç kaybeden Tesla satışları Türkiye'de artsa da alıcıların tepki gösterdiği bazı noktalar bulunuyor. Avrupa'da satılamayan araçların Türkiye'de satıldığı ve bu nedenle siyah renk araçların sürekli envanterde olduğu iddia ediliyor.



Tesla Model Y almak isteyenlerin bazıları sadece siyah renginin satışa çıkmasından dolayı beklemeye geçti. Sosyal medya platformlarında da Tesla'ya renk seçeneğinin olmamasından dolayı tepkiler artıyor.



SİYAH NEDEN TERCİH EDİLMİYOR?



Türkiye'de siyah renkli otomobil tercihi istatistiklere bakıldığında 4-5'inci sıralarda yer alıyor. Siyah rengin ısıyı çekmesi, temizliğinin zor olması, temizlendikten sonra temiz tutulmasının imkansızlaşması, toz, kir ve çizikleri çok belli etmesi, pasta ciladan sonra harelenmeler yaşaması nedeniyle siyah renk tercih edilmek istenmiyor.



ENVANTERE ÇIKAN ARAÇLAR SATILIYOR



Tesla'nın siyah renk ısrarına rağmen envantere çıkan araçlar satılıyor. Bunun da ana nedeni olarak Özel Tüketim Vergisi'nde yükseliş olacağı ve fiyatların da buna paralel olarak artacağı beklentisi. Bu iddialar ortada dolaşsa da kesinleşen bir durum yok.



HANGİ RENKLER BULUNUYOR?



Tesla'nın sıfır satıştaki araçları arasında Stealth Grey, Solid Black, Pearl White Multi-Coat, Deep Blue Metallic, Quicksilver ve Ultra Red renkleri bulunuyor.

TESLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan haberin ardından Tesla, X platformundan açıklamada bulundu. Yeni Supercharger istasyonlarını açıklayan Tesla, "31 Temmuz’a kadar her iş günü yeni envanter listelenecek. Türkiye’de heyecan verici ilgi ve iyimserlik devam ediyor! Ayrıca, renk çeşitliliği konusundaki geri bildirimlerinizi de dikkate aldık – Temmuz ayı içerisinde listelere daha fazla renk seçeneği eklenecek. Global dijital ekibimiz, bot kullanımını büyük ölçüde azaltmış durumda. Ancak her gün yeni girişimler ortaya çıkabiliyor. Listelemeler anlık olarak takip edilerek bu tür bot girişimleri mümkün olduğunca engelleniyor." duyurusunda bulundu.