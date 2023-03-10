Tesla'ya şarj ağı kurma yetkisi: Şirket sayısı 119'a çıktı

Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan elektrikli araç üreticisi Tesla'ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Bugün itibariyle şarj istasyonu kurma hakkı verilen şirket sayısı 119 oldu.

Tesla'ya şarj ağı kurma yetkisi: Şirket sayısı 119'a çıktı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 'ya Türkiye'de şarj ağı kurma yetkisi verildi. 

Yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle Tesla’nın da aralarında yer aldığı 119 adet şirket, aldıkları lisanslar kapsamında, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunma hakkı elde etti. 

Lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.

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