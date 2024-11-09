Teslim alınmayan araçların satışı kolaylaşıyor

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.



Yargı paketinde yediemin otoparklarında bulunan araçların satışına ilişkin düzenleme de yer aldı.



Düzenleme kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satışı kolaylaşacak.



Araçların satışından elde edilen tutar hak sahiplerine ödenecek. Hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hem bu araçların değerlerini yitirmeden ekonomiye kazandırılacağını hem de hak sahiplerinin haklarının en iyi şekilde korunacağını kaydetti.



Bakan Tunç, 2023 yılında kabul edilen düzenlemeyle de İcra ve İflas Kanunu gereği yediemin depolarında muhafaza altına alınan ancak ilerleyen zamanda hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılmasının sağlandığını belirterek, “Bu düzenlemeye ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan tebliğ kapsamındaki uygulamayla şu ana kadar 15 bin 259 aracın tasfiyesi tamamlandı, 4 bin 14 aracın ise tasfiye süreci devam ediyor. Yapılan değişiklikle bu süreç daha da kolaylaşacak.” dedi.