Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2. el araç fiyatları aşağı doğru ivme kazandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son günlerde tartışılan ikinci el araç satışına yönelik yeni tedbirlerin nasıl uygulanacağını anlattı.



Bakan Bolat, "İlan siteleriyle görüşmeler yapıldı. 15 Temmuz’dan itibaren kesinlikle sıfır araç satış fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldı. Bu ilanları koymak isteyenler uyarılacak. Buna uyulmadığı takdirde 300 bin liraya kadar ceza kesilecek. Türkiye Noterler Birliği’yle de işbirliği sağlandı. 15 Temmuz itibarıyla noterler de yılda üçten fazla bireysel satışı ticari satış kabul ederek bu satışları gerçekleştirmeyecek." diye konuştu.



“OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÇOK CİDDİ ÇÜRÜK ELMALAR VAR"



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcilerinin otomotiv sektörünün fahiş fiyat yapmakla ve stokçulukla anılmasını istemediğini dile getirerek, "Otomotiv sektörünün temsilcileri, ‘Otomotiv sektörünün bu şekilde gündemlerle anılmasından rahatsızlık duyuyoruz. Yapacağınız yönetmelik değişiklikleri, alacağınız kararlara desteğimiz tam’ dediler. Aralarında çok ciddi çürük elmalar var, o çürük elmaları temizleme konusunda biz onların da gayret göstermelerini istedik. Ama biz tüketicilerimizin mağdur edilmesine ya da kazıklanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

"AÇ GÖZLÜLÜK UYGULAMALARI"

İkinci el araç piyasasındaki fiyat oluşumlarını, "aç gözlülük uygulamaları" olarak değerlendiren Bolat, ihtiyaçtan çok spekülasyon amaçlı ticari faaliyetlere dikkat çekti.

Tedbirlerin ilk sonuçlarının olumlu olduğunu da belirten Bolat, "İkinci el satışların gevşediğini görüyoruz. Fiyatı daha yüksek olan ikinci el satışların sıfır araç satış fiyatına doğru, aşağı doğru bir ivme kazandığını gözledik. Birkaç hafta zaman alacak ama burada istikrarı sağlayacağız." dedi.

İKİNCİ EL OTOMOBİL İHRACATINA İZİN ÇIKACAK MI?



İkinci el otomobil ihracatına izin verileceği yönündeki haberleri de değerlendiren Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak böyle bir çalışma yapmadıklarını söyledi.



Bolat, KDV düzenlemesiyle ilgili soruları da yanıtladı. Fiyatlara KDV artışından daha yüksek zam yapılıp yapılmadığının denetimine başlandığını da söyledi.

TEDBİL-İ KIYAFETLE 2. EL DENETİMİ

Bakanlık ekipleri, "tebdil-i kıyafet" yani kılık-kıyafet değiştirerek denetime çıktı. Bireylere yılda 3 satış izni verilen ikinci el araç piyasasında 50'den fazla araç satışı yapan 4 bin 800 kişi belirlendi.



Bakan Bolat, bireysel araç satışında üçü aşan satışların yönetmelikte ticari satış olarak kabul edildiğini hatırlatarak, “Yaklaşık 4 bin 800 kişi 50’den fazla satış yapmışlar. Bunlar ya kendileri bireysel, ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar, işte akrabaları vesaire üzerinden yapılan satışlar olduğu anlaşılıyor. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek” ifadelerini kullandı.

