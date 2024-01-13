Ticaret Bakanlığı'nın ardından Vergi Dairesi: Al-sat yapan fenomene 700 bin lira ceza

TOPLAM CEZASI 1 MİLYONU BULDU



Yetki belgesi bulunmadan alım satım yapan Metehan Meşe’ye Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan 300 lira ceza kesilmişti. Alım satımlarda ödenmeyen vergi borcu nedeniyle 700 bin lira daha ceza kesilen Meşe’nin toplam cezası 1 milyon lirayı buldu. Kendisine verilen ceza konusunda haklı olmadığını iddia eden Meşe, "Araba al-sat yaparken yetki belgem olmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından en üst sınırdan 300 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de Vergi Dairesi’nden vergi cezası ile karşılaştık. Uzlaştırma ile beraber 700 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı ile beraber toplam ceza 1 milyon lira. Biz ticaret yapıyoruz. Kötü bir şey yapmadık ticaret yaptık. Alım satım yaparken aradaki kârımızın vergisini ödeyemedik. Ödemedik. O sebepten dolayı Vergi Dairesi bizi incelemeye aldı ve uzlaştırma ile 700 bin lira ceza ekledi. Nasıl olacak bilmiyorum, ödeyeceğiz bir şekilde. Allah yardım eder inşallah. Tabi ki burada haklı değilim netice olarak vergisini ödemedim. O konuda bir şey diyemem” dedi.

300 bin TL para cezası kesilen fenomenden itiraz Haberi Görüntüle EŞ DOST VEKALETİYLE AL-SAT YAPMIŞ



Galerici belgesi almanın çok zor olduğunu belirten Meşe, "Yetki belgesi ve yeterlilik belgesi almak zor olduğu için insanlar böyle yollara başvuruyor. Bu biraz daha kolaylaştırılsa daha mantıklı olabilir. Vekalet ile sattığım araçlar için ceza yedim. 700 bin liranın içinde eşimin, babamın, kayınbiraderimin ve vekalet ile sattığım hepsi dahil. Herkes gibi eşten dosttan vekalet alarak satmaya devam ettim." diye konuştu.



“AL-SAT YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Yediği cezaların ardından al-sat yapmaya devam edeceğini belirten Meşe, “Şimdi belge alacağım dükkanın içi 80 metrekare ve evin altı olmayacak. Araba satıyoruz. Burada dükkan olsa ne olacak dışarıdan satsam ne olacak. Araba sattığım için vergimi ödemek istiyorum, ödeyemiyorum. Direkt ceza olarak yansıyor” ifadelerini kullandı.