Tofaş'tan KAP açıklaması: Doblo'nun yerine yeni model gelecek mi?

Tofaş'ın 22 yıldır Türkiye’de ürettiği hafif ticari araç modeli Doblo’nun, İspanya’daki Stellantis fabrikasına transfer olmasının ardından Bursa’daki fabrikanın yeni yol haritasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dünya gazetesinin haberine göre, Stellantis ve Koç Holding arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonucunda, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere üç yeni model için anlaşma sağlandığı iddia edildi.



Haziran ayı başında Fiat Doblo’nun yeni versiyonlarının İspanya’da üretileceğine yönelik yapılan resmi açıklamaların ardından Tofaş’ın Bursa’da Doblo’dan doğacak kapasite boşluğunu ne şekilde değerlendireceği merak konusu olmuştu. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA (Citroen-Peugeot-Opel) Grubu'nun birleşmesinden doğan Stellantis ile Koç Holding arasında görüşmelerin devam ettiği, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığı konuşuluyordu.

Haberde yer alan bilgilere göre, Bursa’daki fabrikada 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde üç yeni model üretilmesi kararlaştırıldı.

TOFAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI



Tofaş'tan yapılan açıklamada, ""Basın-yayın organlarında, Stellantis ile Şirketimiz arasında yeni modeller için anlaşıldığı yönünde haberler çıkmıştır. 6 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmektedir. Bu kapsamda, medyaya yansıyan haber gerçekleri yansıtmamakta olup, konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir karar alınması halinde, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır." denildi. Stellantis Grubu, 6 Haziran’da Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya'daki Vigo fabrikasında üretme kararını resmi olarak duyurmuştu. Stellantis’in İspanya’daki Vigo fabrikasında halihazırda Citroen, Opel, Peugeot've Toyota’nın hafif ticari araç modelleri üretiliyor. Grup çatısı altında olan ve yine bu boyutlarda olan Fiat Doblo da ortak üretim stratejisi kapsamında İspanya’daki bu fabrikaya transfer edildi.