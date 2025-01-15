Togg 2025 fiyatları belli oldu mu? Güncel Togg T10X fiyat listesi
Togg'un SUV modeli T10X'in 2025 fiyat listesi merakla bekleniyor. Elektrikli SUV modeli Togg T10X’in Ocak ayı fiyat listesi açıklandı mı? Standart menzil ve uzun menzil seçenekleri sunan Togg T10X’in 2025 yılı güncel kampanyalı fiyatları ne?
Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, yıl boyunca düzenlediği kampanyaların da etkisiyle 2024 yılını elektrikli otomobiller arasında ilk sırada tamamladı.
2024 yılında 30 bin 93 adet Togg T10X satışı gerçekleşti. Yollardaki Togg T10X sayısı ise 49 bin 676’ya çıktı.
TOGG T10X VERSİYONLARI VE GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI NE?
TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 1.432.000 TL
TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL
TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL
Togg T10X’in opsiyon listesi ve fiyatları ise şöyle;
Teknoloji ve Konfor Paketi V1 25.000 TL
Kış Paketi V2 20.000 TL
22 kW AC Şarj Kapasitesi V1,V2 20.000 TL
Panoramik Cam Tavan V1, V2 30.000 TL
Meridian Premium Ses Sistemi V2 30.000 TL
T10X’İN ÖZELLİKLERİ NELER?
Yerli elektrikli otomobil Togg T10X, ilk olarak Mart 2023'te satışa sunuldu. Tek ve çift motorlu versiyonları bulunan T10X, 52,4 kWh ve 88,5 kWh’lik iki batarya paketiyle satışa sunuluyor. Uygun şartlarda yüzde 20'den yüzde 80'e 28 dakikada şarj olabilen araç, tam dolu batarya ile 523 kilometre menzil sunuyor.
TOGG ALMANYA’DA SATIŞA HAZIRLANIYOR
Geçtiğimiz yıl yapılan resmi açıklamalarla Togg'un 2025’te yurt dışı satışlarına başlayacağı belirtilmişti. Togg, geçtiğimiz hafta Almanya’de işe alım ilanları yayınladı. Bu işe alımlar Togg’un Almanya’da bu yıl içinde satışlarına başlayacağı anlamına geliyor. Stuttgart’da çalışmak üzere ürün yönetimi, satış ve lojistik gibi alanlarda açılmış dört ilan bulunuyor.
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