Togg 2025 fiyatları belli oldu mu? Güncel Togg T10X fiyat listesi

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, yıl boyunca düzenlediği kampanyaların da etkisiyle 2024 yılını elektrikli otomobiller arasında ilk sırada tamamladı.



2024 yılında 30 bin 93 adet Togg T10X satışı gerçekleşti. Yollardaki Togg T10X sayısı ise 49 bin 676’ya çıktı.



TOGG T10X VERSİYONLARI VE GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI NE?



TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 1.432.000 TL

TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL



Togg T10X’in opsiyon listesi ve fiyatları ise şöyle;



Teknoloji ve Konfor Paketi V1 25.000 TL

Kış Paketi V2 20.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi V1,V2 20.000 TL

Panoramik Cam Tavan V1, V2 30.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi V2 30.000 TL



T10X’İN ÖZELLİKLERİ NELER?



Yerli elektrikli otomobil Togg T10X, ilk olarak Mart 2023'te satışa sunuldu. Tek ve çift motorlu versiyonları bulunan T10X, 52,4 kWh ve 88,5 kWh’lik iki batarya paketiyle satışa sunuluyor. Uygun şartlarda yüzde 20'den yüzde 80'e 28 dakikada şarj olabilen araç, tam dolu batarya ile 523 kilometre menzil sunuyor.