Togg'un Almanya satış fiyatları belli oldu.

Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları da açıklandı. Her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu.

T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.



V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.

Euro NCAP’ten 5 yıldız alan TOGG da ilk etapta bin adet satışa sunulacak. 600’ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek.