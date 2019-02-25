Geçen hafta gazetecilerin sorularını yantılayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobilin üretimi için kurulacak fabrika hakkında, "Şu anda TOGG bizden Bursa'ya yakın bir yerde olmayı talep etti. Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci'ye fabrika yeri ile ilgili açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil üretimi için Bursa yakınını istediklerini doğruladı. Karakaş, "Her otomobil üreticisinin gönlünde yan sanayinin en yakınında olmak yatar. Bu nedenle Bursa yakınları dahil birçok alternatif üzerinde teknik ekibimiz çalışıyor" dedi.