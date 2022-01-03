TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan yeni model ve fiyat açıklaması

15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve hiçbir aksamanın yaşanmadığını ifade eden Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, gelecekte farklı ulaşım çözümü üretimlerine imza atabileceklerini belirtti.

"PAZARIN İHTİYACINA GÖRE ÜRETİM YAPARIZ"



Yeni Şafak'ta yer alan haberde tüketicinin ihtiyacına göre Citroen Ami ve Renault Twizy gibi mikro mobilite çözümlerinin gelecekte TOGG’da olabileceğini vurgulayan Karakaş, “Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı harekete geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" açıklamasında bulundu.

FİYAT AÇIKLAMASI

TOGG'un fiyatlarına da değinen Gürcan Karakaş, "Sonuçta ulaşılabilirlik veya rekabetçilik sadece ve sadece bulunduğunuz segmentle ilgili değil, ekosistemle beraber ulaşacağınız adetlerle de alakalı. Biz 5 modelle beraber 'en maksimize edilmiş' Türkiye pazarına baktığımızda adetlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun belki küçük araç büyük araç şeklinde yer değiştirme olabilir. Önümüzde hala esnek bir zamanımız var. Oralara geldiğimizde de fiyat açısından daha ulaşılabilir noktalar o zaman olacaktır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"DEĞİŞEN TEST ŞARTINI HESABA KATIYORUZ"



TOGG’un testlerinde gelecekte değişecek kriterleri de hesaba katarak çalışmaların ilerlediğini aktaran Gürcan Karakaş, "2022’de regülasyonların yanılmıyorsam 14 tanesi değişiyor. Bunların içinde çarpışma testleri ile ilgili olanları da var. Örneğin; Yan yana oturan iki kişinin kafalarını çarpmaması için ortaya hava yastığı koyulması gerekiyor. Daha kanunlaşmadı. Onların hepsini biz ‘Dönüşürse ne olur?’ diyerek hesabını kitabını yaparak hareket ediyoruz. Bunların hepsi bir anda gelirse ne yapacağımızı tartışıyoruz. O anlamda da bizim tahminimiz 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Bizde 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarımızın lansmanına ve satışına başlarız" dedi.

"SATIŞ İÇİN KRİSTAL SARAYA GEREK YOK"



Yeni nesil kullanıcıların araçlarla buluşma noktalarının da değiştiğinin altını çizen Karakaş, “Yıkıcı yaklaşımlar da sergileniyor. Biz bunların hepsini gözlemliyoruz. Yerinde ziyaret ediyoruz. Onların yaşadıkları sıkıntıları ve farklılıkları tespit ediyoruz. Çıkardığımız sonuç şu: Kullanıcıların ihtiyaçları temelde bilgi toplamak ve bunun yanında dokunarak test etmek. Bunu illaki fiziksel bir kristal saray içerisinde yapmanız gerekmiyor. O imkanı sağlayacak bir kullanıcı deneyimi ağı yeterli. Biz onun üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yönetim kurullarımızda da konuşuyoruz. O bağlamda hem ülkemiz için, hem de TOGG için en akılcı çözüm ne ise onu yapma niyetindeyiz" diye konuştu.