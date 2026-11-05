Togg, dev markaları geride bırakarak Türkiye'nin en çok satan üçüncü markası oldu

Türkiye otomotiv pazarında ekim ayı perakende satış verileri, yerli üretici Togg 'un çarpıcı yükselişini gözler önüne seriyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan Ekim 2026 raporuna göre Togg, sadece tek bir gövde tipi ve motor seçeneğiyle pazarda faaliyet göstermesine rağmen, yılların köklü otomotiv devlerini geride bırakarak genel satış listelerinde podyuma çıkmayı başardı.

TOGG'DAN LİSTELERİ SARSAN YÜKSELİŞ

ODMD raporunun en dikkat çekici verisi, yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg'un sergilediği performans oldu. Sadece binek otomobil segmentinde yer alan Togg, ekim ayında 6 bin 761 adetlik satış rakamına ulaşarak hem otomobil hem de toplam pazarda Türkiye'nin en çok satan üçüncü markası unvanını elde etti.

Bu satış hacmiyle Togg; Hyundai, Toyota, Peugeot, Ford ve Fiat gibi Türkiye pazarında yıllardır güçlü bir üretim ve satış ağına sahip olan dev markaları geride bıraktı. Markanın sadece yerli üretim elektrikli otomobillerle böylesine bir satış hacmi yakalaması, pazardaki tüketici tercihlerinin nasıl şekillendiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

RENAULT ZİRVEDE, VOLKSWAGEN İKİNCİ SIRADA

Listenin en üst basamağında ise tanıdık bir isim yer alıyor. Renault, ekim ayında 9 bin 398'i yerli ve 1.288'i ithal olmak üzere toplam 10 bin 686 adet araç satarak hem genel pazarın hem de otomobil segmentinin liderliğini korudu. Renault'yu, ağırlıklı olarak ithal araçlarla pazarda yer alan Volkswagen takip etti. Alman üretici, 7 bin 69'u otomobil olmak üzere toplam 8 bin 434 adetlik satışla genel pazarda ikinci sıraya yerleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ REKABETİNDE TESLA VE BYD GERİDE KALDI

Togg'un ulaştığı 6 bin 761 adetlik satış rakamı, sadece genel pazarda değil, elektrikli otomobil pazarında da mutlak bir üstünlüğe işaret ediyor. Küresel elektrikli araç devlerinin Türkiye'deki ekim ayı performansı, yerli üreticinin oldukça gerisinde kaldı. Aynı dönemde pazarın iddialı oyuncularından Tesla'nın tahmini 25 adet, Çinli üretici BYD'nin ise sadece 15 adet araç satabilmesi, Togg'un kendi segmentindeki ağırlığını ve tüketiciden gördüğü yoğun ilgiyi kanıtlıyor.

İLK ONA GİREN DİĞER KÖKLÜ MARKALAR

Pazarın yüksek hacimli diğer markalarına bakıldığında, Hyundai'nin 5 bin 500 adetle dördüncü, Toyota'nın ise 4 bin 898 adetle beşinci sırada yer aldığı görülüyor. Peugeot 4 bin 203 adetlik satışla pazarın güçlü oyuncularından biri olmaya devam ederken, Ford 4 bin 80 adet satış kaydetti.

Binek otomobil satışlarında keskin bir düşüş yaşayan Fiat, ekim ayını toplam 3 bin 902 adetle kapatırken, bu satışların büyük bir çoğunluğunu (3 bin 487 adet) hafif ticari araçlar oluşturdu ve marka bu alanda liderliğini korudu. Premium segmentte ise BMW 3 bin 259

adetlik satışıyla dikkat çekerken, aynı satış rakamına ulaşan Citroen ile dokuzuncu sırayı paylaştı. Skoda 3 bin 120, Mercedes-Benz 3 bin 100 ve Opel ise 3 bin 42 adet satışla pazarın en çok tercih edilen diğer markaları arasına girdi.