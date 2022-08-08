Togg için bir viraj daha geçildi: İlk batarya üretildi

Yerli otomobil Togg, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak.



29 Ekim'de seri üretimine başlanacak yerli otomobil Togg için krtik bir viraj daha geçildi.

İLK BATARYA ÜRETİLDİ

Son olarak Gebze’de bulunan Batarya Geliştirme Merkezi’nde ilk prototip bataryanın üretildiği ve testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.



TOGG’un bataryalarını üretecek firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ‘‘Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık’’ ifadelerine yer verildi.

Yerli otomobil’de bataryalar TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro) tarafından üretilecek.

Tesiste üretilen ilk batarya, yapılan testler sonucunda başarılı bulundu.

2023 YILINDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Eylül 2021'de kurulan Siro, seri üretime 2023 yılının başından itibaren başlayacak.



İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy’nin Li-Ion NMC batarya hücrelerini üretecek.

cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un direksiyonuna geçti...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOGG PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Test sürüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etti .

Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.



Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.