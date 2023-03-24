Togg için ön sipariş sayısı 100 bini buldu

Yerli otomobil Togg için ön sipariş sayısı 7 günde 100 bine ulaştı. 27 Mart’a kadar devam edecek ön sipariş sürecinin ardından 28 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak.

Togg için ön sipariş sayısı 100 bini buldu

Ön sipariş süreci devam eden Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı  T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi. 

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100.000 ön sipariş. Teşekkürler Türkiye. Heyecan Togg.comtr ve Trumore uygulamasında devam ediyor." denildi. 

Togg için ön sipariş sayısı 100 bini buldu - 1

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

10 maddede Togg T10X'in sipariş ve çekiliş süreci
10 maddede Togg T10X'in sipariş ve çekiliş süreci Haberi Görüntüle

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

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