Togg, ilk deneyim merkezini İstanbul'da açtı

Geçtiğimiz hafta Gemlik fabrikası açılan Togg, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacak. Vatandaşların Togg'u inceleyebileceği 20 deneyim merkezinin ilki İstanbul'da açıldı.

Togg, ilk deneyim merkezini İstanbul'da açtı

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Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu

Yerli 'un en çok sevilen rengi belli oldu

29 Ekim'de Gemlik fabrikası açılan ve seri üretimine başlanan yerli otomobil Togg'un ilk deneyim merkezi de açıldı. 

İstanbul Zorlu Center'da açılan deneyim merkezinde vatandaşlar Togg'un C-SUV modelini yakından görebilecek ve merak edilen bölümlerini inceleyebilecek. 

Togg tarafından açılan iş ilanına göre sonraki deneyim merkezleri Adana, Ankara, Gemlik ve İzmir'de faaliyete geçecek. 

Togg, ilk deneyim merkezini İstanbul'da açtı - 1

İLK YIL 17-18 BİN ARAÇ 
 
Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023.

İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.

Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek. 

Togg, ilk deneyim merkezini İstanbul'da açtı - 2

0'DAN 100'E 4,8 SANİYE
 
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

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