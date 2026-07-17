TOGG mu, Chery mi, Renault mu? Haziran ayı şampiyonu belli oldu

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü motosiklet, yüzde 37,8'ini otomobil , yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞI SAYISI YÜZDE 22 ARTTI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 191,0, motosiklette yüzde 62,1, minibüste yüzde 53,2, traktörde yüzde 20,9, kamyonda yüzde 12,7 artarken otobüste yüzde 14,5, kamyonette yüzde 5,8 ve otomobilde yüzde 2,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 2,9 ARTTI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 140,5, otobüste yüzde 26,2, minibüste yüzde 26, kamyonda yüzde 21,8, kamyonette yüzde 11,8, motosiklette yüzde 4,2, otomobilde yüzde 1,8 artarken traktörde yüzde 43,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI HAZİRAN SONUNDA 34 MİLYON 545 BİN 132 OLDU

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN AYINDA 941 BİN 964 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,6'sını otomobil, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 13,7'sini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN AYINDA 73 BİN 665 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 20,5'i Renault , yüzde 7,1'i Hyundai, yüzde 6,7'si Volkswagen, yüzde 6,5'i Fiat, yüzde 5,2'si Toyota, yüzde 5'i Peugeot, yüzde 4,1'i Mercedes-Benz, yüzde 3,9'u Skoda, yüzde 3,6'sı Chery, yüzde 3,2'si Omoda, yüzde 3,1'i Citroen, yüzde 2,8'i BMW, yüzde 2,8'i TOGG , %2,7'si Opel, yüzde 2,5'i Kia, yüzde 2,2'si Jaecoo, yüzde 2'si Volvo, yüzde 2'si Nissan, yüzde 1,9'u Mini, yüzde 1,7'si Audi ve yüzde 10,5'i diğer markalardan oluştu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 962 BİN 739 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 22,7 artarak 29 bin 212 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 933 bin 527 adet artış gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 41,8'İ BENZİNLİ

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 adet otomobilin yüzde 41,8'i benzin, yüzde 31,6'sı hibrit, yüzde 17,8'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1,0'ı LPG yakıtlıdır. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 867 bin 368 adet otomobilin ise yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,4'ü LPG, yüzde 4,7'si hibrit ve yüzde 2,5'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 adet otomobilin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 16'sı 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1501-1600, yüzde 10,2'si 1301-1400, yüzde 8,2'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 190 BİN 529'U GRİ RENKLİ

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 adet otomobilin yüzde 41,8'i gri, yüzde 25,7'si beyaz, yüzde 11,9'u siyah, yüzde 9,8'i mavi, yüzde 5,6'sı yeşil, yüzde 3,2'si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkli.