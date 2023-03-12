TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen ve tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı sorgulanmaya devam ediyor.

TOGG'un satışa çıkacağı tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açıkladı.

Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak." dedi.

Togg'un sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu olmadığını belirten Kacır, "Bu sadece bir otomobil yolculuğu değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak." yorumunda bulundu.

"Bu yüksek teknolojide sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanlarda küresel liderliğe oynayan Türkiye'nin yolculuğu olacak." ifadesini kullanan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor, olacak. Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştiriyor ve rekabetçi şekilde dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak. Biz tarih boyunca iddia sahibi olmuş bir ülkeyiz. Tarih boyunca iddiasının arkasında dimdik durmuş bir milletiz ve son 20 yılda kazana geldiğimiz bu iddiadan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz."