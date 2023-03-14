TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOGG'un ne zaman satışa çıkacağına yönelik sorgulamalar sürüyor. Araç sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi, TOGG'un satışa çıkmasını ve fiyatlarının belirlenmesini bekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açıklamasında, TOGG'un ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili bilgi vermişti. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen TOGG'un satışa çıkması bekleniyor. TOGG'un satış tarihi ve fiyatları henüz belirlenmezken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır son açıklamasında, TOGG2un bu hafta satışa çıkabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG'un satışa çıkacağı tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açıkladı.

Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak." dedi.

TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? - 1

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenleme, Togg’un satış fiyatını da belirleyecek.

Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg’un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesi bekleniyor.

Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.

Togg’un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ila 1 milyon 300 bin TL arasında olabileceği belirtiliyor.

Togg'un bu hafta satış fiyatının açıklanması bekleniyor.

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