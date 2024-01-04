Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor. Kullanıcılarımızın sipariş verebilecekleri tarihler şöyle;
6-10 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişimizde yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar,
15-19 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılar,
20 Ocak ve sonrası: Genel sipariş dönemi"
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