Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor

Togg T10X için 2024 yılı siparişleri 15 Ocak'tan itibaren alınmaya başlanacak.

Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor. Kullanıcılarımızın sipariş verebilecekleri tarihler şöyle;

6-10 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişimizde yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar,

15-19 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılar,

20 Ocak ve sonrası: Genel sipariş dönemi"

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