Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor.



Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor. Kullanıcılarımızın sipariş verebilecekleri tarihler şöyle;

6-10 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişimizde yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar,

15-19 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılar,

20 Ocak ve sonrası: Genel sipariş dönemi"