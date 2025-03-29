Togg T10X sahiplerine bayram hediyesi: Trugo şarj istasyonları bu tarihlerde ücretsiz!
Ramazan Bayramı’nda Togg T10X kullanıcılarına özel bir fırsat sunuluyor. Togg, Trugo şarj istasyonlarında belirlenen tarihler arasında geçerli olacak ücretsiz şarj imkânını duyurdu. Peki, Togg T10X Trugo şarj istasyonları hangi tarihlerde ücretsiz olacak?
Togg’un duyurusuna göre, 29 Mart 2025 saat 00.00 ile 1 Nisan 2025 saat 23.59 arasında T10X sahipleri, Trugo şarj istasyonlarında ücret ödemeden araçlarını şarj edebilecek.
ÜCRETSİZ ŞARJ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Bu avantajdan faydalanmak için kullanıcıların Trumore uygulamasındaki "Akıllı Cihazım" sekmesi üzerinden şarj işlemini başlatmaları yeterli olacak.
Elektrikli araç kullanımını teşvik eden ve bayramda yollarda olan sürücülere büyük kolaylık sağlayan bu kampanya, Togg sahiplerine ekonomik bir avantaj sunarken, aynı zamanda şarj istasyonlarının kullanımını da artırmayı hedefliyor.
TOGG'DAN AÇIKLAMA
Togg'dan yapılan açıklama şöyle:
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.
- Etiketler :
- Haberler -
- Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu
- Togg T10x
- Togg