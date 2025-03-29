Togg T10X sahiplerine bayram hediyesi: Trugo şarj istasyonları bu tarihlerde ücretsiz!

Togg’un duyurusuna göre, 29 Mart 2025 saat 00.00 ile 1 Nisan 2025 saat 23.59 arasında T10X sahipleri, Trugo şarj istasyonlarında ücret ödemeden araçlarını şarj edebilecek.



ÜCRETSİZ ŞARJ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Bu avantajdan faydalanmak için kullanıcıların Trumore uygulamasındaki "Akıllı Cihazım" sekmesi üzerinden şarj işlemini başlatmaları yeterli olacak.



Elektrikli araç kullanımını teşvik eden ve bayramda yollarda olan sürücülere büyük kolaylık sağlayan bu kampanya, Togg sahiplerine ekonomik bir avantaj sunarken, aynı zamanda şarj istasyonlarının kullanımını da artırmayı hedefliyor.