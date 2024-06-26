Togg T10X, Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024" yarışmasını Togg T10X kazandı.

Togg T10X, Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi

Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının kazananı, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle açıklandı.

Yarışmada, OGD üyesi 63 gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alan  T10X birinci seçildi.  Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da ödül törenine katıldı.

Togg T10X, Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi - 1

DİĞER KATEGORİLERDEKİ BİRİNCİLER

Ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler belli oldu.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Gökçeada’da düzenlenen Renault Austral lansmanı alırken, "Yılın İnovasyonu" ödülü mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan " Trumore Dijital Deneyim Platformu" ile  markasına ve "Yılın Tasarımı" kategorisi ödülü de Kia EV9'a verildi.

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FİNALDE 7 OTOMOBİL YARIŞTI

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı.

Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

"Yılın Otomobilini" belirleyen ikinci etapta ise "BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral,  T10X, Toyota C-HR Hybrid" finale kalmaya hak kazandı.

FİNALİSTLERİN PUANLARI

Yarışmanın finalinde,  T10X 2 bin 630, Renault Austral 2 bin 550, Toyota C-HR Hybrid 2 bin 340, Hyundai Ioniq 6 2 bin 150, Chery Tiggo 8 Pro 2 bin 120, BMW 5 Serisi 2 bin 70 ve Mercedes-Benz E Serisi 1890 puan aldı.

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