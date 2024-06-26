Togg T10X, Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi

Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının kazananı, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle açıklandı.



Yarışmada, OGD üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alan Togg T10X birinci seçildi. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da ödül törenine katıldı.

DİĞER KATEGORİLERDEKİ BİRİNCİLER



Ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler belli oldu.



"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Gökçeada’da düzenlenen Renault Austral lansmanı alırken, "Yılın İnovasyonu" ödülü mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan "Togg Trumore Dijital Deneyim Platformu" ile Togg markasına ve "Yılın Tasarımı" kategorisi ödülü de Kia EV9'a verildi.

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FİNALDE 7 OTOMOBİL YARIŞTI



"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı.



Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" açısından önemli bir sınavdan geçirildi.



"Yılın Otomobilini" belirleyen ikinci etapta ise "BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR Hybrid" finale kalmaya hak kazandı.