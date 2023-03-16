Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş

Togg T10X için ön sipariş süreci başladı. İlk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi. 27 Mart’a kadar devam edecek ön sipariş sürecinin ardından 28 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak.

Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş

Ön sipariş süreci başlayan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi.

Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş - 1

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir teşekkürden daha fazlası... 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." denildi. 

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

10 maddede Togg T10X'in sipariş ve çekiliş süreci
10 maddede Togg T10X'in sipariş ve çekiliş süreci Haberi Görüntüle

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