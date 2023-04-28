Togg T10X'in 4 çeker versiyonunun fiyatı ortaya çıktı

İlk tamamen elektrikli modeli T10X'i satışa sunan Togg, ilk teslimatlara hazırlanıyor.



Şu anda V1 Standart Menzil, V2 Standart Menzil ve V2 Uzun Menzil versiyonlarıyla satılan T10X'in fiyatları 953 bin TL ve 1 milyon 215 bin TL arasında değişiyor.



Aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teslim edilen 4 çeker versiyonun ise 29 Ekim'de satışa çıkması planlanıyor.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesine göre, Togg T10X'in V2 AWD uzun menzil versiyonu 1 milyon 790 bin TL'lik fiyata sahip. 29 Ekim'de satışa sunulurken fiyatta değişiklik yaşanabilir.

Bu versiyon 435 beygir güç ve 700 Nm tork sunarken, 0'dan 100'e hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlıyor.