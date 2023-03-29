TOGG T10X'in ilk sahipleri belli oldu

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler saat 21.00'de gerçekleşen çekilişle belli oldu. NTV Ana Haber Sunucusu Seda Öğretir'in sunumuyla çekiliş İstanbul Kartal 32. Noterin huzurunda yapıldı.

Çekilişle ön siparişe hak kazanan 20 bin asıl ve 20 bin yedek talihli belirlendi. Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren Togg'un resmi sitesinden yayınlanacak.



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Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.



Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.



2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

