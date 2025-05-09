TOGG Üst Yöneticisi Karakaş: 177 bin ön sipariş aldık

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Karakaş, 2018'de mobiliteyi yeniden tanımlamak üzere yola çıktıklarını belirtti.



Otomobilin akıllı cihaz haline geleceğini 7 senedir söylediklerini dile getiren Karakaş, bunları Avrupa'nın daha yeni söylemeye başladığını kaydetti.

"177 BİN ÖN SİPARİŞ ALDIK"



İlk cihazları T10X'in yollarda olduğunu, ikincisinin de kısa süre sonra geleceğini dile getiren Karakaş, "Dünyada ilk defa on-line satışla 177 bin adet ön sipariş aldık. Sektörde böyle bir şey yaşanmamıştı. Dijital deneyim platformumuzun ismini Trumore koyduk. İnsanların ilgisini çekiyor olmalı ki 2,5 milyon download edilmiş. Demek ki T10X sahibi olmayanlar da Trumore'u indirip onun üzerinden bazı işlemler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



"BATARYALARIMIZDA KULLANDIĞIMIZ HÜCRELER KARBON NÖTR"



İlk günden itibaren bataryalarının kendileri tarafından üretilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Karakaş, şöyle devam etti:



"Batarya, maliyetin önemli bir kısmı. Hem yerlilik hem teknoloji anlamında oraya odaklanmamız lazım ve onu yaptık. Bunun tersi de şu demek. Vakti zamanında Türkiye'de üretime başlayan 1970'li yıllarda Tofaş ve Renault, motor ve şanzımanı o günlerde üretmeye başlasalardı Türkiye'nin otomotiv sektörü çok farklı bir yerde olurdu."

"ŞARJ İSTASYONU SAYIMIZ BİNE ULAŞTI"



Karakaş, sıfırdan şarj altyapısını Türkiye'de kurmaya başladıklarını, 1000 adede ulaştıklarını kaydetti.



Gemlik'teki fabrikalarının "Avrupa'nın en temizi" ve "dünyanın sayılı" tesislerinden olduğunu söyleyen Karakaş, "Trugo'yla baştan itibaren yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Bu, bizim için önemliydi. Bataryamızda kullandığımız hücreler karbon nötr. Ayrıca veri merkezlerimiz de tamamıyla yeşil sertifikalı." dedi.



Gelecekteki hedeflerine de değinen Karakaş, "Örneğin, ikinci modelimiz geliyor. Trumore'un kullanıcı sayısını 2,5 milyonun iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.