Togg ve Tesla'nın fiyatı artacak mı? İşte ÖTV hesabı

Benzinli, dizel ve hibrit yakıtlı araçlarda ÖTV oranını yüzde 80'e çıkaran düzenleme Meclis'e geldi. Motor hacmine göre yüzde 220'ye kadar ÖTV çıkıyor.



Ancak elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10, 40, 50 ve 60 seviyesinde bulunuyor.



ELEKTRİKLİLER İÇİN YETKİ CUMHURBAŞKANINDA



Elektrikli araçların ÖTV'sinde yapılacak düzenleme için Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı ÖTV oranları belirlenmesi yetkisi verilecek.



ÖTV ORANI ARTARSA FİYATLAR NE OLUR?



Türkiye'de en çok satılan elektrikli araçların başında Togg geliyor, Togg'u Tesla ve BYD takip ediyor.



TOGG'UN FİYATI ARTACAK MI?



Togg uzun süredir T10X araçlarında fiyatı sabit tuttu ve yükseltmiyor. Bu nedenle yüzde 10'luk ÖTV diliminden satılmaya devam ediyor.



ÖTV oranı ve matrahlarda değişiklik yapılması halinde Togg yüzde 40, 50 ve 60'lık ÖTV dilimine sahip olabilir.



Togg T10X V1 RWD Standart Menzil'in saıtş fiyatı 1 milyon 440 bin lira seviyesinde. Bu aracın 240 bin lira KDV'si bulunuyor. 109 bin 90 lira da ÖTV'si bulunan T10X'in matrahsız satış fiyatı 1 milyon 90 bin 910 lira ediyor.



T10X V1 RWD Standart Menzil'in yüzde 40 ÖTV dilimine girmesi halinde fiyatının 1 milyon 833 bin lira civarına, yüzde 50 ÖTV dilimine girmesi halinde 1 milyon 963 bin 638 liraya, yüzde 60 ÖTV dilimine girmesi halinde 2 milyon 95 bin liraya yükselmesi bekleniyor.



T10X V1 RWD Uzun Menzil'in 1 milyon 680 bin lira olan fiyatı matrahsız olduğunda 1 milyon 272 bin 727 liraya geriliyor.

Yüzde 40 ÖTV dilimine girmesi halinde 2 milyon 138 bin liraya, yüzde 50 ÖTV dilimine girerse 2 milyon 290 bin 908 liraya, yüzde 60 ÖTV dilimine girerse fiyatının 2 milyon 444 bin liraya çıkması bekleniyor.



T10X V2 RWD Uzun Menzil'in 1 milyon 830 bin lira olan satış fiyatı matrahsız 1 milyon 386 bin 363 liraya düşüyor. Yüzde 40 ÖTV dilimine girerse fiyatı 2 milyon 329 bin liraya, yüzde 50 ÖTV dilimine girerse 2 milyon 495 bin 500 liraya, yüzde 60 ÖTV dilimine girerse de fiyatı 2 milyon 661 bin 816 liraya çıkıyor.



TESLA MODEL Y'NİN FİYATI NE OLUR?



İthal olarak ülkemize gelen Tesla Model Y Juniper'in 1 milyon 866 bin 203 lira fiyatıyla yüzde 10 ÖTV dilimine girmesi nedeniyle tercih sebebi olmaya devam ediyor.



Model Y'nin matrahsız tutarının 1 milyon 408 bin 790 lira olması nedeniyle yüzde 40 ÖTV dilimine girmesi halinde fiyatının 2 milyon 367 bin liraya, yüzde 50 ÖTV dilimine girmesi halinde 2 milyon 536 bin liraya, yüzde 60 ÖTV dilimine girmesi halinde de fiyatının 2 milyon 705 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.