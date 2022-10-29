Togg iki yeni modelini daha tanıttı

Togg'un C SUV modeli üretim bandından inerken firmadan yeni iki modelin paylaşımı yapıldı.

Togg iki yeni modelini daha tanıttı

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Gemlik Kampüsü'nün açılışının ardından yerli otomobil Togg'un C SUV modelinin seri üretimi başlayacak.

Tören öncesi Togg'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. 

Paylaşımda, "İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik" denildi.

Paylaşımda ileriki dönemde üretilecek iki modelin daha fotoğrafı da yer aldı.

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