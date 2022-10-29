Togg iki yeni modelini daha tanıttı

Gemlik Kampüsü'nün açılışının ardından yerli otomobil Togg'un C SUV modelinin seri üretimi başlayacak.

Tören öncesi Togg'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik" denildi.

Paylaşımda ileriki dönemde üretilecek iki modelin daha fotoğrafı da yer aldı.