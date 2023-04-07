Togg yüklü TIR'lar yolda | İlk sevkiyat başladı

20 BİN KULLANICI ALACAK



Togg, akıllı cihazlarının ön siparişinde 21 günde 177 bin 467 kişiye ulaşmıştı. Bu yıl için toplam üretilen 28 bin adet Togg T10X'un, 20 bin adedi doğrudan kullanıcılara teslim edilecek. İlk teslimatlar, yapılan paylaşım ile başlamış oldu.

TESLİMAT NOKTALARI



Togg'un resmi internet sayfasında ise Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi ve Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor.



İADELER TAMAMLANDI



Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayanların kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini tamamladı.