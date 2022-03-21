Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor: Eksi 40 derecede zorlu test

Togg, Twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı.



Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.