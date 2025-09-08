Togg'a Euro NCAP'ten 5 yıldız

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobil markası Togg'un T10X ve T10F araçları Avrupa standartlarınad güvenlik önlemlerini içeren Euro NCAP testlerinden başarıyla geçti.



5 yıldız alan Togg üstün güvenlik özellikleriyle dikkat çekti.



Böylece Togg dünyanın önde gelen güvenlik otoritesinden onay aldı.



Dünya çapında satış yapması için Togg'un önünde hiçbir engel kalmamış oldu.