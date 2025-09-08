Togg'a Euro NCAP'ten 5 yıldız
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldı.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobil markası Togg'un T10X ve T10F araçları Avrupa standartlarınad güvenlik önlemlerini içeren Euro NCAP testlerinden başarıyla geçti.
5 yıldız alan Togg üstün güvenlik özellikleriyle dikkat çekti.
Böylece Togg dünyanın önde gelen güvenlik otoritesinden onay aldı.
Dünya çapında satış yapması için Togg'un önünde hiçbir engel kalmamış oldu.
Togg T10X ve T10F, akıllı sürüş destek sistemleri ve ileri teknolojileriyle Euro NCAP testinden 5 yıldızı aldı. #Togg pic.twitter.com/8d4qYrB3QT— Togg (@Togg2022) September 8, 2025
- Etiketler :
- Haberler -
- Togg T10f
- Togg T10x
- Togg