Togg'a Euro NCAP'ten 5 yıldız

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldı.

Togg'a Euro NCAP'ten 5 yıldız

Türkiye'nin doğuştan elektrikli markası 'un T10X ve T10F araçları Avrupa standartlarınad güvenlik önlemlerini içeren Euro NCAP testlerinden başarıyla geçti.

5 yıldız alan üstün güvenlik özellikleriyle dikkat çekti.

Böylece Togg dünyanın önde gelen güvenlik otoritesinden onay aldı.

Dünya çapında satış yapması için Togg'un önünde hiçbir engel kalmamış oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...