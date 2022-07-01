Togg'a ÖTV düzenlemesi: Elektrikli araçlardan alınan vergi oranları değişti

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyatına etki edecek yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Eltiaş, ÖTV alınmayan elektrikli otomobillerde yüksek fiyatlı araçlar dikkate alındığında rekabet zedelendiği için 2021 yılında bu uygulamaya son verildiğini anımsattı. Elitaş, bu durumun yerli otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğini bu nedenle ÖTV indirimine gittiklerini belirtti.

Elitaş yeni düzenleme ile yerli üretimi cazip hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.



30 BİN YERLİ OTOMOBİL

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ ile 2020 yılında imzalanan protokolle 2023 yılında 500 adet C-SUV alımıyla başlamak üzere, toplam 9 bin 500 adet C-SUV, 15 bin 750 C-Sedan ve 4 bin 750 adet C-MPV/VAN alımı planlanmıştır.

Diğer yandan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg yollara çıkmaya hazırlanırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu DA (EPDK) Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye şarj ağı işletmeci lisansı verdi.

TOGG'A ŞARJ LİSANSI



Türkiye'nin otomobili Togg 2023 yılında yollara çıkmaya hazırlanırken, elektrikli araçlarla ilgili adımlar da atılmaya devam ediliyor.

Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde kurulan Enerji Dönüşüm Dairesi de sektörle ortak çalışmalar yapıyor.

EPDK'nın verdiği şarj altyapısının gelişimi için verilen şarj ağı işletmeci lisansları ile birlikte elektrikli araç kullanıcıları araçlarını şarj etmede sorun yaşamayacak.

ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK



Sabah'ın haberine göre, bu kapsamda EPDK, TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye şarj ağı işletmeci lisansı verdi.

Togg'un da aralarında yer aldığı lisans sahibi şirketler ülkeyi boydan boya şarj istasyonları ile donatacak. Önümüzdeki dönemde sayısı artacak şarj istasyonları ile yerli otomobilimiz Togg dahil birçok elektrikli araç hem şehir içinde hem de şehir dışında rahatlıkla seyahat edebilecek.

BENZİN VE DİZELE GÖRE EKONOMİK



Önümüzdeki dönemlerde lisansların artması ile birlikte elektrikli araç sahipleri ev, işyeri, istasyonlar, otoparklar gibi birçok noktadan şarj hizmeti alabilecek. Elektrikli araçlarla benzin ve dizel yakıtlı araçlara nazaran daha ekonomik bir yolculuk yapılacak.

FİYAT VE GÜÇLERİ PAYLAŞILACAK



EPDK'nın geliştirdiği Serbest Erişim Platformu'nun tamamlanmasıyla TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte lisans alan tüm şirketlerin kurdukları ve işlettikleri halka açık şarj istasyonlarının fiyat, konum, güç, ünite gibi bilgileri platform üzerinden elektrikli araç sahipleri ile paylaşılacak.

Bu sayede vatandaşlar diledikleri noktaya sorunsuz ve konforlu bir seyahat gerçekleştirecek.

BUGÜN SATILSA 908 BİN TL



Açıklanan yeni ÖTV oranı ve matrah limitleri Togg’un satışa sunacağı ilk model C-SUV’un fiyatıyla ilgili de önemli ipuçları verdi.

Öyle ki, aracın vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL'lik oldukça avantajlı bir fiyat çıkıyor. Bu rakam da Togg CEO'su Gürcan Karakaş’ın sık sık vurguladığı "Mevcut içten yanmalı C-SUV’larla rekabetçi bir fiyat olacak" sözlerini doğruluyor.

Öte yandan, ortaya çıkan bu rakamın günümüz şartlarında hesaplandığı ve Togg C-SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

C segmentindeki SUV’un ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.



ÖTV NE KADARDI?



Kabul edilen önergeden önce, motor gücü 85 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu.

Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW’ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti.

Bu araçlarda herhangi bir matrah limiti yoktu. Düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçlara da içten yanmalı araçlarda olduğu gibi matrah limitleri gelmiş oldu.