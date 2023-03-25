Togg'dan açıklama: Çekiliş tarihi ileri alındı, teslim edilecek araç adedi yükseltildi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'dan yapılan açıklamada 12 bin olan teslim edilecek araç adedinin 20 bine çıkarıldığı belirtildi.

Ön sipariş için son günün 27 Mart olduğunu çekişin ise 29 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

''Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.



http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor.



Ön Sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.''