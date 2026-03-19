Togg'dan bayram hediyesi, Trugo bayram kampanyası yarın başlıyor

Yerli ve milli otomobil markası Togg, Ramazan Bayramı'na özel olarak enerji hediyesi vermeye başladı. 90 kWsa enerjiye kadar ücretsiz kullanım hakkı 20 Mart 00.00 – 22 Mart 23.59 tarihleri arasında uygulamaya giriş yapanlara verilecek.

Uygulamadaki hikaye alanında kişiye özel enerji hediye bakiyesi kopyalanacak. Kod en geç 22 Mart saat 23:59'a kadar Trugo uygulamasına tanımlanacak.

Hediye enerji Trugo şarj istasyonlarında 26 Mart 2026 gün sonuna kadar kullanılabilecek.

DEĞERİ NE KADAR?

22 kW ve altı AC şarjda AC şarj 895,5 lira, DC 150 kW'ya kadar olan şarjda bin 240 lira, yüksek hızlı DC 150 kW ve üzeri şarjlarda ise bin 382 liraya kadar hediye enerji verilecek.