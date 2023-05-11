Togg'dan dolandırıcılık uyarısı

Togg'un resmi sayfasında yer alan açıklamada, yerli otomobil adına açılan hesaplardan hisse senedi yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Togg'dan dolandırıcılık uyarısı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Togg'un resmi twitter hesabında yayınlanan uyarıda, "Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın" başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Togg'dan dolandırıcılık uyarısı - 1

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Konuya ilişkin bilgilendirmede, bu tür paylaşımların amaçlı olup, kullanıcıların resmi kanallar dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Togg markasına güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip sahte kampanyalarda markamızın kullanılması yasa dışıdır. Bu tip sahte kampanya ilanlarını üreten paylaşan veya dağıtan, kişiler kurumlar ve sosyal medya kanallarıyla ilgilide hukuki süreçler başlatacağımızı bilginize sunarız" denildi.

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