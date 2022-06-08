TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Sizce ilk Togg hangi renk olacak?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar sona yaklaşıyor. TOGG'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fabrikada boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. İlk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi.

Haberler - İHA 08.06.2022 - 12:19 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 12:20

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Sizce ilk Togg hangi renk olacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmaları sona yaklaşıyor.

TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda fabrikadaki boyahanesinde boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca ilk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi.

Togg'un paylaşımında boyasız denemeler gösterildi. Togg'un paylaşımında boyasız denemeler gösterildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı. Sizce ilk Togg hangi renk olacak?".

Paylaşılan videoda ise fabrikadaki gelinen son aşamaları ile boyasız denemelerin başlandığı gösteriliyor.

İŞTE TOGG'UN PAYLAŞIMI

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...