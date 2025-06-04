Togg'dan indirim ve hediye
Togg T10X sahiplerine Kurban Bayramı'na özel şarj indirimi ve hediye sunuluyor.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un şarj istasyonlarından olan Trugo, Kurban Bayramı için özel kampanya düzenledi.
9 Haziran 2025 saat 23:59'a kadar Trumore mağazası üzerinden 1000 TL'lik bayram şarj paketi alanlara 2000 TL ödül para verilecek.
Bunun yanında kırmızı ya da turkuaz renkteki tişörtlerden biri de hediye edilecek.
Kazanılan ödül paralar Trumore üzerinden Trugo şarj istasyonlarında 15 Haziran 23:59'a kadar kullanılacak.
Togg T10X’lilere bayram enerjisi ⚡— Trumore (@ToggTrumore) June 3, 2025
1000 TL’ye Bayram Şarj Paketi alın, 2000 TL ödül para kazanın! Üstelik seçeceğiniz bir tişört de hediye!
⏳ Son gün: 9 Haziran saat 23.59!
🛍️ Trumore Mağaza’da sizi bekliyor.
❗️Ödül paraları yalnızca Trumore üzerinden yapılacak Trugo… pic.twitter.com/38Zxv3BwEh
- Etiketler :
- Haberler -
- Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu
- Kampanya
- Togg