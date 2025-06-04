Togg'dan indirim ve hediye

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un şarj istasyonlarından olan Trugo, Kurban Bayramı için özel kampanya düzenledi.



9 Haziran 2025 saat 23:59'a kadar Trumore mağazası üzerinden 1000 TL'lik bayram şarj paketi alanlara 2000 TL ödül para verilecek.



Bunun yanında kırmızı ya da turkuaz renkteki tişörtlerden biri de hediye edilecek.



Kazanılan ödül paralar Trumore üzerinden Trugo şarj istasyonlarında 15 Haziran 23:59'a kadar kullanılacak.

