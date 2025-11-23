Togg'dan menzil rekoru: Tek depo ile 480 kilometre yol gitti
İHA
Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e ulaştı
Türkiye'nin yerli akıllı aracı Togg'un liftback formundaki yeni modeli T10F, tek batarya dolumu ile İstanbul'dan İzmir'e ulaşmayı başardı.
T10F, İstanbul-İzmir arasında tek şarjla yaptığı test sürüşüyle dikkat çekti. Araç, 623 kilometreye varan menzili, güçlü motor seçenekleri ve ileri teknoloji donanımlarıyla ön plana çıkıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel'de gazetecilere teslim edilen araçlar, konvoy halinde yola çıktı. 20 adet Togg T10F, çevre yolu üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü geçerek Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergâhını izledi.
Araçlar, ortalama 115 km hızla ilerleyerek tek şarjla İzmir'e ulaştı.
TOGG T10F'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Menzil (WLTP) - 623 km'ye kadar, Şarj Süresi - Yüzde 20'den Yüzde 80'e yaklaşık 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj), Motor Seçenekleri - Tek motorlu RWD: 218 hp, Çift motorlu AWD: 430 hp, 0–100 km/s Hızlanma - 4,6 – 7,5 saniye arası (versiyona göre), Maksimum Hız - 200 km/s, Dijital Kokpit - 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran), Bağlantılı Teknolojiler - Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit, Aerodinamik - 0.24 sürtünme katsayısı