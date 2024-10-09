Togg'dan Şanlıurfa'da yanan T10X'le ilgili açıklama

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halinde şarjda olan bir Togg T10X, heniz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin mücahalesiyle araç söndürülse de kullanılmaz hale geldi.

Konuyla ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan açıklama yapıldı.



Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Togg'un açıklaması şöyle:



"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.



Kullanıcımızla hemen itribata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"