Togg’dan sıfır faiz kampanyası: Bireysel ve kurumsal kullanıcılar yararlanabilecek

Togg, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yönelik T10X modeli için sıfır faizli finansman desteği kampanyasını Nisan ayında da sürdüreceğini duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, T10X V2 modeli için 500 bin lira krediye yüzde sıfır faizle 12 ay vade veya 1 milyon lira krediye 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecek.



Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeyle sahip olabilecek.



Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanım fiyatlarında güncelleme yaptı.



Yeni düzenlemeye göre, 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin lira olarak belirlendi.



Bu değişikliklerden T10X siparişini 1-10 Mart'ta veren kullanıcılar etkilenmeyecek.