Togg'dan sıfır faizli kredi kampanyası

Yerli otomobil almak isteyenler için kampanya devam ediyor. Sıfır faizli kredi kampanyası kapsamında Togg T10X satın alınabiliyor.



Mayıs ayına yönelik olarak avantajlı kredi kampanyasına devam eden Togg, T10X V2 için 400 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 1 milyon lira krediye 48 ay vadeli seçenekler sunuyor



Bireysel kullanıcılar, T10X V2 için 400 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 33 bin 333 TL aylık geri ödemeyle sahip olabiliyor.



1 MİLYON LİRA KREDİYE 48 AY VADE İMKANI



Kampanya kapsamında kullanıcılar, 1 milyon TL krediye yüzde 3,33’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 ay vadeli 49 bin 804 TL aylık geri ödemeyle de T10X V2 satın alabiliyor.