Togg'dan test sürüşü fırsatı... İşte tarihleri

Yerli ve milli otomobil olan Togg T10X satışlarda üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Yoğun ilgiyle karşılanan Togg'u deneyimlemek isteyenler için yeni organizasyon düzenlendi.



T10X'le tanışmak ve test sürüşü yapmak isteyenler için tarihler ve lokasyonlar belli oldu.



8-9-10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul - İstinyePark, Antalya - Agora AVM, Samsun - Bulvar AVM, Konya - Enntepe AVM, Bursa - Downtown AVM, Kayseri - Kayseri Park AVM'de test sürüşleri yapılacak.



Test sürüşüne katılmak isteyenlerin şu linkten kayıt olmaları gerekiyor:



https://www.togg.com.tr/test-drive