TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

TOGG'un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak.

Dünya Gazetesi'ne konuşan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de" dedi.



Özilhan, Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.



Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023'te çıkacak.

