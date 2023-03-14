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Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg'un fiyatı ve özellikleri belli oldu.

Araç, iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.

"T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzil​li versiyonu 953 bin TL'den satılacak. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise ​ 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise ​ 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. Arkadan itişli T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

ÇİFT MOTORLU ÖZEL SERİ 29 EKİM'DE YOLLARDA

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.