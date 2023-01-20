Togg'un Trumore uygulaması bugün yayınlanıyor

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore uygulamasının bugün App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacağı açıklandı.



Akıllı cihaz olarak tanımlanan Togg'a destek verecek olan Trumore uygulaması tüm platformlardan indirilebilecek.

Trumore’un kazandıran, eğlendiren, gezdiren ve sürekli gelişen mobilite deneyimine hazır mısınız?



Daha fazlasını keşfetmek için Trumore yarın App Store, Google Play ve AppGallery’de!#ReDefineMobility #Trumore#Togg pic.twitter.com/gHBSvzQhlE — Trumore (@ToggTrumore) January 19, 2023

AKILLI ŞEHİRLER İÇİN TRUMORE DENEYİMİ



Trumore'da kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan yapay zeka günlük rutinleri planlıyor, asistanlık yapıyor. Akıllı rotalama ile uygun şarj istasyonuna göre, park yeri planlama, sipariş verebilme ve ödeme yapabilme gibi çözümleri sunuyor.

Kazandıran blokzincir tabanlı fintek çözümleri ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sağlıyor. Sürekli gelişen iş ortaklığı ağıyla kullanıcılarına daha fazlasını deneyimletiyor.

TRUMORE ÜZERİNDEN ÖN SİPARİŞ HAKKI



CES 2023'te yapılan etkinlikte konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Şubat ayında da siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak."